تبوك 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، أمس ضمن مبادراتها لدعم المواهب ورشة عمل بعنوان " برنامج أندية الثقافة والفنون "، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والممارسين المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية الثقافية والفنية، وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك.وأوضح مدير الجمعية بالمنطقة ماجد بن ناشي العنزي أن هذه المبادرة النوعية تأتي في إطار حرص الجمعية على استمرار دعم الحراك الثقافي والفني بالمنطقة، وتمكين المواهب الشابة بشكل خاص من خلال إنشاء أندية متخصصة في مجالات الثقافة والفنون، مضيفاً أن المبادرة تتضمن تكوين وإنشاء 16 نادياً من أبرزها أندية الإعلاميين، والمسرحيين، والسينمائيين، والشعراء، والتشكيليين، والخطاطين، وصناعة المحتوى، والفوتوغرافيين، والحرفيين، والتراث، والمتاحف، وفنون الطهي، وناي للموسيقيين.ولفت النظر إلى مناقشة آليات عمل الأندية وأهدافها ومهامها والمسؤوليات التي تخص كل ناد، وتعزيز دورها في المجتمع والتوصية بضرورة تفعيلها وانطلاقة عملها بأسرع وقت ممكن.// انتهى //19:10ت م0171