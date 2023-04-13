جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأبرمت وزارة الحج والعمرة، اليوم اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتنسيق خدمات نقل الأمتعة خلال موسم حج 1444هـ.ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة، معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان المشاط، ومن جانب البريد السعودي "سبل"، معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبانمي، واتفق الطرفان على توظيف خبراتهما وإمكانياتهما في تحقيق المصلحة المشتركة، وتنسيق الأدوار في ما يتعلق بالحجاج والمعتمرين، ووضع إطار عام للأعمال والأنشطة والمهمات المشتركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتركيز على مجالات التوعية والإرشاد، وخدمات النقل وغيرها.وكانت وزارة الحج والعمرة، قد وقعت خلال الأيام الماضية، عدداً من اتفاقيات التعاون، مع جهات وهيئات حكومية وخاصة، من أجل إنجاح موسم العمرة الحالي، وإنجاح موسم الحج المقبل، والذي ستعود فيه أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بعد رفع القيود الاحترازية كافة، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، ورفع حصص الحجاج بما يوازي الطاقة الاستيعابية للحرم والمشاعر المقدسة بعد توسعتها.يُذكر أن وزارة الحج والعمرة، تبذل جهودًا حثيثة طوال العام لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الدينية أثناء أدائهم لمناسك العمرة وفرضية الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.ويعمل البريد السعودي "سبل" على توفير مختلف المنتجات والخدمات البريدية واللوجستية التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.// انتهى //19:24ت م0175