حائل 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسكرمت جامعة حائل أمس ، الفائزين في مسابقة "حافظ" لحفظ القرآن الكريم، والتي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون لطلاب وطالبات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات والعمادات.وأوضح عميد كلية الشريعة الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الغسلان أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم، مبينا أن المسابقة تضمّنت أربعة فروع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً والثاني حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم، وأما الفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم والرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم .وأشار الدكتور العسيلان إلى أنه تقدم للمسابقة في الفرع الأول 33 طالباً وطالبة والفرع الثاني 29 طالباً وطالبة وفي الفرع الثالث 23 طالباً وطالبة ،أما الفرع الرابع 86 طالباً وطالبة.// انتهـى /19:30ت م0177