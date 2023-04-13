إسلام آباد 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسقضى الجيش الباكستاني على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قواته في منطقة "تُربت" بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن فرقة عسكرية نفذت العملية باستخدام طائرات مروحية عسكرية لتعقب الطرق السرية التي تسلكها العناصر الإرهابية في إقليم بلوشستان، وتم خلال العملية العثور على وكر للإرهابيين وصادرت منها كمية من الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن القضاء على ثلاثة مسلحين.من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية أنها ألقت القبض على ستة إرهابيين متورطين في تنفيذ هجوم إنتحاري على نقطة أمنية في منطقة "تخت بيغ" بمدينة جمرود الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.// انتهى //19:33ت م0178