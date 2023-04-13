الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسرحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.وأشاد معاليه بهذه الخطوة المباركة التي تأتي انطلاقاً من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي عُقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021، والتي تجسد حرص القادة -حفظهم الله ورعاهم- على مستقبل وكيان مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً لمسيرته المباركة.// انتهى //20:27ت م0182