الرباط 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة 0.3 %، عند 10.462,33 نقطة.فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.25 % ليستقر عند 837,19 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.5 % بمجموع 790,32 نقطة.بدوره سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.17 % إلى 851,52 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.29 % بمجموع 9.553,64 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 64 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب545 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:46ت م0183