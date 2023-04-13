الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، وتكليف عدد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.// انتهى //20:47ت م0184