الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقيات الدينية في كل من باكستان وكوريا الجنوبية وتنزانيا، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مختلف مدن ومحافظات البلدان الثلاثة.ويتم تنفيذ البرنامج عن طريق تنظيم موائد إفطار جماعية، بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في هذه الدول، والتواصل مع المراكز والجمعيات الخيرية الرسمية والأهلية المسجلة لدى الجهات الحكومية، ومع الشخصيات البارزة من دعاة الوزارة العاملين بالدول المذكورة المستفيدة من البرنامج، إضافة إلى توزيع الوجبات والمواد الغذائية على مستحقيها، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير لعام 1444هـ، والذي سيستمر طيلة شهر رمضان المبارك.وعبّر المستفيدون من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - ، رافعين أيديهم بالدعاء بأن يديم الله الخير والبركة والازدهار والرخاء على المملكة، وأن يجعلها في ميزان حسنات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.// انتهى //20:48ت م0185