الجزائر 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستلقى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها.جاءَ ذلك خلال لقاءِ وزير الدفاع البرازيل جوزيه موسيو مونتيرو، اليوم بمدينة ريو دي جانيرو، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة الذي سلَّمَهُ الرسالة.// انتهى //20:53ت م0186