الطائف 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسشارك صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، الإفطار الجماعي لأكثر من 500 عاملٍ نظافة بمنتزه الملك عبدالله بالنسيم، الذي أقامته أمانة محافظة الطائف، بحضور أمين المحافظة المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، ومديري الإدارات الحكومية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة المشاركة المجتمعية وجمعية العون الخيرية.ونوّه أمين الطائف، بحضور سمو المحافظ لهذه المأدبة التي تأتي تقديراً لدور هذه الفئة وما تقدمه في سبيل نظافة المدينة وضواحيها والحفاظ على البيئة، وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لغيرهم من العمالة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم في الميدان، معرباً عن امتنانه للجهود التي تبذلها هذه الشريحة المهمة في هذا الشهر المبارك بشكل خاص وعلى مدار العام عموماً لخدمة المدينة وقاطنيها وزائريها، مبيناً أن الأمانة تقيم هذا الإفطار نظير جهودهم المتميزة التي يبذلونها يومياً في نظافة الأحياء، ومواكبة لعملهم الميداني المكثف للنظافة خلال هذه الفترة مستشعرين أهمية دعمهم والاهتمام بهم ضمن مساعي المسؤولية المجتمعية تجاههم.// انتهى //21:01ت م0187