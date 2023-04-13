مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسسجلت شبكة stc ارتفاعاً في حجم حركة البيانات بنسبة تجاوزت 67% عن العام الماضي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة وذلك في منطقة الحرم المكي وماجاورها، فيما زادت الحركة الصوتية في منطقة الحرم المكي بنسبة 33% عن العام الماضي.وعلى مستوى منطقة مكة المكرمة سجلت stc ارتفاعاً في حجم حركة البيانات يفوق 51% عن العام الماضي خلال ساعات الذروة، فيما سجلت ارتفاعاً في الحركة الصوتية تجاوز 10% عن العام الماضي، كما مررت الشبكة أكثر من ثلث حركة الإنترنت عبر تقنية الجيل الخامس بزيادة 130%.وتأتي هذه الأرقام نتيجة تعزيز مجموعة stc قدرة شبكتها في العاصمة المقدسة بزيادة بلغت نسبتها 13٪ مقارنة بالعام الماضي، كما زادت تغطية شبكة الجيل الخامس عبر زيادة مواقع خدماتها بنسبة 25% في مكة، إذ شملت التوسعة نطاق شبكة الجيل الخامس في الحرم المكي الشريف بنسبة 130% لضمان أفضل أداء للشبكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.من جانب آخر تصدر تطبيق الفيسبوك قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استهلاكاً للبيانات على شبكة stc في منطقة الحرم المكي والمناطق المحيطة به وجاء بعده على الترتيب التيك توك و السناب شات واليوتيوب والانستغرام وقد تجاوز المتوسط اليومي لاستخدام هذه التطبيقات اُكثر من 43 ألف جيجا يومياً في منطقة الحرم المكي.وتأتي هذه الأرقام نتيجة الاستعدادات المبكرة والتوسعات المستمرة التي تجريها stc على الشبكة بشكل عام وعلى الحرمين الشريفين بشكل خاص، وتعكس هذه الأرقام الكفاءة التشغيلية العالية للشبكة ومؤشرات الأداء القياسية بما يضمن توفير تجربة رقمية مميزة لضيوف الرحمن ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم بما يتواكب مع زيادة أعداد المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.//انتهى//22:29ت م0201