مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساستعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مجموعة من المخطوطات والنوادر، من خلال معرض في مكتبة المسجد الحرام.وأبرز المعرض طرق العناية بالمخطوطات المتنوعة في مضمونها وعناوينها وسبل المحافظة عليها من ترميم وتعقيم وتجليد وبأجهزة مختصة وتقنيات عالية كتقنية الأوزون في التعقيم.كما حرصت الرئاسة على أن يأخذ المعرض زائريه في رحلة تاريخية تبين تطور مراحل الكتاب من مخطوط على ورق إلى مطبوع بطريقة الطباعة القديمة إلى الطباعة الحديثة المتمثلة في الكتب الورقية الحالية وصولاً إلى الكتب الرقمية.// انتهى //22:35ت م0204