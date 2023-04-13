الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسالتقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان، وسبل دعمها وتعزيزها، متطرقين لعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //22:53ت م0208