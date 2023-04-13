القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسرحب البرلمان العربي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات البحرينية القطرية.وقال البرلمان العربي، في بيان له اليوم: إن هذه الخطوة الإيجابية تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك، والذي يتطلب المزيد من التكاتف في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي والتي تشكل صمام أمان المنطقة العربية في وجه المخاطر والتحديات، مشيراً إلى أن هذا التطور الإيجابي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة العربية.وشددَّ البرلمان العربي على أن هذه الخطوة تعكس توجهات وتطلعات قيادة البلدين نحو مزيد من الأمن والاستقرار.// انتهى //22:56ت م0209