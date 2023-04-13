الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأجرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 35 ألف عملية فحص ميدانية في نصف شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن.ورصدت الفرق الرقابية أكثر من 7 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال أكثر من 24 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 85%، وأكثر من 1.1 ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال أكثر من 10 آلاف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى %91، وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود بطاقات حقائب على أي من أمتعة الركاب بالحافلات، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد في أثناء تأدية العمل.وتهيب الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، داعية جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات إلى الاتصال على الرقم الموحَّد 19929 أو زيارة الموقع الإلكتروني tga.gov.sa.// انتهى //23:16ت م0212