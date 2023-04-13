الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأكد سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبد الستار هادي الجنابي، أن استئناف المملكة وبلاده لخدمات النقل الجوي المباشر خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي، وشريان يعزز من علاقات التواصل بين البلدين الشقيقين والارتقاء بمستوى العمل المشترك لآفاق جديدة.وأوضح السفير الجنابي لـ " واس "، أن انتظام الرحلات الجوية بين الجانبين مطلع أبريل ، سبقه قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي منح موطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سمات الدخول للعراق من منافذها الحدودية والمطارات لحظة الوصول .وبيّن أنه بإمكان مواطني المملكة الحصول سمات الدخول المتعددة عبر السفارات العراقية، مشيراً إلى دور المملكة في هذا الاتجاه بفتح منفذ جديدة عرعر لتأشيرات العمرة ودخول العراقيين بمركباتهم الخاصة.وأشار السفير العراقي، إلى أن وجهات النظر بين البلدين متطابقة ويتطلع العراق إلى الاستفادة من تجارب المملكة الرائدة على مستوى العالم في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والمدن الصناعية، والاتصالات، ويمكن أن تطبق هذه التجارب في أسرع وقت في العراق للاستفادة منها في تنويع وتسريع الاقتصاد الوطني.// انتهى //23:17ت م0213