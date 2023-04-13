المدينة المنورة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنظمت رئاسة المسجد النبوي دورتين علميتين تحت عنوان " مقومات صيانة الفكر " وَ " تأصيل العقيدة الصحيحة حماية من الانحراف الفكري "، لقاصدات المسجد النبوي، وذلك ضمن مبادرة "صيانة الفكر".وهدفت الدورتان التي لاقت إقبالاً وتفاعلاً ملحوظاً إلى تعزيز الأمن الفكري وصيانة الفكر من الانحراف، وذلك من خلال التأصيل الشرعي المبني على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والتوعية بالاتجاهات الفكرية المنحرفة وموقف الدين الإسلامي منها.// انتهى //23:24ت م0215