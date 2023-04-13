لندن 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسعقد صالون لندن الثقافي - الذي تشرف عليه الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة - جلسة حوارية تحت عنوان "حوار مع مثقف".وقدَّمت الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني -خلال كلمتها في الجلسة- شكرَها لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - والقائمين من المبتعثين على إدارة لقاءات صالون لندن الثقافي، مؤكدةً الأهمية التي توليها رؤية السعودية 2030 لمجالات الاختراعات والابتكار.واستضافة الجلسة الحوارية باحث الدكتوراه في تقنيات ثقوب النانو والأحماض النووية في جامعة كامبريدج المبتعث محمد العوامي، الذي شرح كيفية الحصول على براءة الاختراع، والعلاقة مابين الابتكارات والاختراعات، مستعرضاً آليات التوثيق والجانب المهاري في تسهيل إجراءات الحصول على براءة الاختراع.حضر الجلسة عددٌ من المبتعثين والمهتمين في الابتكار والاختراع، بمشاركة عدد منهم في طرح أفكارهم ومداخلاتهم.// انتهى //00:06ت م0001