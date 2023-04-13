بريدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسحقق تجمع القصيم الصحي المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشر السلامة الدوائية لشهر مارس 2023م ، محققًا نسبة 95.99% على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.وبيّن التجمع، أن 19 مستشفى من مكونات التجمع حصلت على النسبة الكاملة 100% من أصل 20 مستشفى، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التميز والإنجاز النوعي يأتي تتويجاً لتضافر الجهود التي يبذلها منسوبو التجمع في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية والعلاج من الأمراض، مؤكداً حرصه الكبير على تحقيق أعلى نسب مؤشرات القياس، من خلال تجويد ممكنات العمل داخل مختلف مكونات التجمع بصورة مستمرة، بهدف الوصول إلى تقديم خدمة صحية ونوعية ذات جودة عالية تلبي رضى المستفيدين من الخدمة، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين والعاملين في مجال السلامة الدوائية بالمنطقة لجهودهم المميزة والمباركة.وأوضح، أن معايير ومتطلبات قياس مؤشر السلامة الدوائية تتضمن رصد البلاغات الدوائية وتحليل الأسباب الجذرية المرتبطة بها، والتقيد بالسبل التي تكفل ضمان سلامة المرضى بجميع أقسام المستشفى من حيث وصف الأدوية وآلية الصرف، بالإضافة إلى تحضير الأدوية بشكل سليم ومراقبة النتائج التي تظهر على المريض بعد استخدام الأدوية والعقاقير الطبية داخل وخارج المستشفى.// انتهى //01:01ت م0011