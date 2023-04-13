ينبع 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسعقدت غرفة ينبع جمعيتها العمومية للعام المالي 2022م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أحمد بن سالم الشغدلي، وبحضور عدداً من أعضاء الجمعية.وقدم الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة للعام 2022م، والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات، والموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2023م، واللوائح الداخلية، واختيار مراجع الحسابات للعام المالي 2023م.وأشار الشغدلي، إلى أن الغرفة حققت في السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م فائضاً في الإيرادات عن المصروفات بلغ (796.445) مقارنة بعجز العام السابق البالغ (999.754) ، وذلك بسبب السياسة التي انتهجها مجلس الإدارة لمعالجة عجز العام السابق، مبيناً أنه تم تطبيق سلسلة من الإجراءات المالية والإدارية الصارمة لتحسين الموقف المالي، عن طريق خفض وتجويد المصروفات وتنمية الإيرادات، والتركيز على تغطية المصاريف التشغيلية للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، موضحاً أن ذلك انعكس إيجاباً على الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م إذ بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م (11.908.000) إجمالي المصروفات المقدرة (10.000.000)، بصافي فائض مقدر (أرباح) (1.908.000).عقب ذلك استعراض القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل، وأبرز ما تضمنه التقرير السنوي للعام 2022 من تحركات وإنجازات وفعاليات لخدمة قطاع الأعمال والتنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمار.// انتهى //01:01ت م0012