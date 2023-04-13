الطائف 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستحتضن 14 ساحة بلدية تابعة لأمانة الطائف المنافسات الرياضية للفرق الشبابية بالمحافظة،بالإضافة إلى هواة وممارسي الرياضة الجماعية والفردية من مختلف الأعمار على مدار أيام شهر رمضان، حيث توفر هذه الساحات العديد من الملاعب للرياضات الفردية والجماعية المختلفة لهواة المشي والهرولة وممارسي كرة القدم وكرة الطائرة والتنس والسلة، ويستفيد من هذه الساحات الكثير من الشباب يوميًّا، بعد أن وفرت الأمانة خدماتها المختلفة بالساحات البلدية المنتشرة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة.ودعمت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع خطتَها لصيانة وتأهيل الساحات البلدية منذ وقت مبكر، وذلك ضمن الخطط الميدانية للصيانة الدورية للمرافق البلدية، وعملت على جاهزية الساحات البلدية لمواكبة زيادة الاقبال عليها خلال ليالي رمضان التي تعج بالمنافسات بين الفرق الرياضية الشبابية التي تمثل شباب الأحياء بمختلف الأعمار، بما يحتوي قدرات وإمكانات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.وتنتشر الساحات البلدية بأنحاء المدينة والضواحي، وأسهمت الأمانة في تجهيزها بالملاعب والخدمات المساندة؛ لاحتواء النشء والشباب من خلال توفير مساحات متكاملة الخدمات لشريحة مهمة من المجتمع بداخل الأحياء والضواحي المحيطة بالمدينة.ونفَّذت الأمانة أكثر من 1100 مهمة عمل بالساحات البلدية؛شملت أعمال الصيانة والتهيئة،التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز الخدمات جودة الخدمات المقدمة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة شبكات الخدمات،والأسوار الخارجية والفواصل الداخلية،وأعمدة الإنارة،والأرضيات المطاطية،والتمديدات الكهربائية،والبوابات، والمدرجات،والنجيلة الصناعية،والمظلات.// انتهى //01:02ت م0013