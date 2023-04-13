جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأبرمت جمعية ترميم التنمية بمنطقة مكة المكرمة أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية، لتنفيذ عددٍ من المشاريع الهادفة لتطوير وتحسين الخدمات والبرامج والعمل على تنمية المستفيدين.ومثل " تنمية مكة المكرمة " الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله آل دربه، و" ترميم الشرقية " الأمين العام علي الأسمري، بحضور رئيس مجلس إدارة ترميم للتنمية بمكة المكرمة عماد المهيدب، ورئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الشرقية المهندس حمد الخالدي.وتأتي الاتفاقية من منطلق التكامل للارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين، وتبادل الخبرات على مستوى القطاعين غير الربحي والخاص، ونقل تجربة ترميم الشرقية المتراكمة للعمل بمعايير الجودة وتعظيم الأثر بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية، إضافةً إلى رصد أفضل الممارسات، وتجسد التكامل المناطقي في مسار العمل التنموي والخيري لخدمة المستفيدين.// انتهى //01:02ت م0014