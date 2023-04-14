جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسجذب معرض تاريخ جدة في بيت الشربتلي بمنطقة جدة التاريخية المقام ضمن موسم رمضان "جدة التاريخية" ، زوار الموسم ، حيث تم عرض صور فوتوغرافية رائعة ‬لمنطقة البلد، القلب التاريخي لمدينة جدة.وتناول المعرض الذي تزيّنت به جدران بيت الشربتلي في صور تاريخ جدة في حقب زمنية بعيدة وقريبة، الأمر الذي نال استحسان الحضور من مختلف الجنسيات في مشاهد تحكي قصص إنسان جدة التاريخية والتعريف بأهمية الحفاظ على هذه المنطقة التاريخية الجميلة للأجيال القادمة‬.ويعد المبنى من أشهر وأقدم بيوت جدة التاريخية الذي يعود بناؤه إلى العام 1335هـ ، والمكون من أربعة أدوار وسلمين داخليين رئيسين وثالث للخدمة، كما يحوي العديد من الغرف والصالات الكبيرة .ويمتاز بموقعه وإطلالته المباشرة على ميدان البيعة ومسجد الجفالي وبحيرة الأربعين، كما يمتاز بواجهاته الخشبية الجميلة والمميزة، وجمال وإتقان بنيانه، فهو إلى جانب احتفاظه بنمط العمران الحجازي يتميز ببعض التفاصيل والعناصر المعمارية الجميلة.// انتهى//01:41ت م0016