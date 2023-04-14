جيزان 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة‬،ومنها منطقة جازان.وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: "إن تدشين المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان يمثل نقلة نوعية في الشأن الاقتصادي ستسهم بإذن الله في تحسين البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة موالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله -".وأكد أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية ، معتمدة على المزايا التنافسية لمنطقة جازان لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية المتمثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، لما تتميز به المنطقة من من موقع استراتيجي هام.وأشار سموه إلى أن ما تتمتع به المناطق الاقتصادية من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي.ودعا سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده - حفظهما الله تعالى ، ويديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.// انتهى //02:38ت م0019