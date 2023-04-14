جيزان 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم، المباراة الختامية لكأس سوبر رابطة الهواء لكرة القدم بين فريقي أمل الركوبة و مسلية، وذلك على ملعب إدارة التعليم بجازان.وانتهت المباراة بفوز فريق أمل الركوبة على فريق مسلية بنتيجة (3-2) .و في ختام المباراة قام سمو نائب أمير المنطقة بتسليم كأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات والجوائز لأصحاب المراكز المتقدمة في البطولة . كما سلم الهدايا التقديرية للمساهمين والمتعاونين في تنفيذ البطولة .وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب المباراة عن سعادته بهذه المناسبة، متمنيا التطوير الدائم للمسيرة الرياضية بالمنطقة، التي تمتاز بكثرة المواهب الكروية، لافتا النظر إلى اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي في المنطقة.// انتهى //02:45ت م0021