جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة إطلاق سموه منطقة اقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.وأكد الأمير خالد الفيصل أن إطلاق المنطقة الاقتصادية، يعكس واقع مسيرة التنمية والنهضة لبلادنا الغالية، ويواكب الرؤية الطموحة 2030 في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "- حفظهما الله -، ويُعزّز المكانة الاقتصادية للمملكة على وجه العموم ومنطقة مكة المكرمة بشكلٍ خاص، في ظل المقومات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة، الأمر الذي سيحقق عوائد كبيرة ومنافع متعددة على المنطقة إنساناً ومكاناً ، ويجعل منها مركزاً إستراتيجياً يكون بمثابة الرافد للأسواق العالمية.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ بلادنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //03:46ت م0024