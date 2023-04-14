جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله- بمناسبة إطلاق سموه منطقة اقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.ونوه نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن إطلاق سمو ولي العهد لهذه المدينة سوف يسهم في خلق تنافسية لتكون المنطقة منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، كما سيكون لها أثرها البارز في تنمية منطقة مكة المكرمة وتوفير فرص عمل لأبنائها وفي ذلك تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على توفير تنمية مستدامة ومتنوعة تجعل من المملكة مركز ريادة عالمي في مختلف القطاعات.وسأل سموه الله تعالى أن يمتع قائد هذه البلاد وولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقهما لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار.// انتهى //03:47ت م0025