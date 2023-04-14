الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.وقال سموه: إن هذه المناطق الاقتصادية والتي من ضمنها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية في الرياض يأتي امتداداً للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث سيكون لهذه المناطق أبلغ الأثر في استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي، لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، كما ستسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. ونقل التقنية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الفرص الوظيفية.وأضاف سموه أن ذلك سيعزز من مكانة العاصمة الرياض ومناطق المملكة لما تشكله من منصات لوجستية وصناعية متكاملة، ومركز حيوي لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وجسر يربط الشرق والغرب، ومعزز لخطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، مما سيسهم في دعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي.وأشار سموه إلى أن هذه المشروعات النوعية ستسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.// انتهى //04:15ت م0026