القدس المحتلة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين على حاجز عسكري، قرب بلدة يعبد بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، واستولت على مركبتهم، كما اعتقلت فتى من بلدة الطور بمدينة القدس، التي تشهد وجوداً عسكرياً مكثفاً، بالتزامن مع توافد آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى.// انتهى //04:33ت م0028