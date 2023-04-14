المدينة المنورة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسكثفت ‫وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة‬ الخدمات الاجتماعية والتطوعية أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان وحتى نهاية الثلث الثاني من الشهر المبارك. ‫وبلغ عدد فرص التطوع ٣١ فرصة بإجمالي 165.990 ألف ساعة تطوعية، فيما وصلت عدد رحلات خدمات التنقل اليومية إلى 47.376 ألف رحلة، استفاد منها 383.978 ألف مستفيد، وبلغ عدد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة 246 خدمة، استفاد منها 45122 ألفا، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 667، وجرى توزيع 69.12 ألفا عبوة ماء زمزم من خلال المتطوعين .// انتهى //04:48ت م0029