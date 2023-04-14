إسلام آباد 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اقتراب باكستان من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ضمن جهود الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.واهتمت بدعوة رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجه برويز أشرف إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية اليوم بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وكبار المسئولين الأمنيين لمناقشة القضايا الوطنية المهمة.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص حكومته على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على لقاءات وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية رحنا رباني كهر بمسئولين في دول المنطقة على هامش الاجتماع الرابع للدول المجاورة لأفغانستان الذي انعقد في سمرقند.وتطرقت إلى إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية نفذتها في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.وتحدثت الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة، أبرزها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، وتجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد.// انتهى //04:57ت م0030