أبهـا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وانعداما في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة وبيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //05:32ت م0031