الرباط 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بإعفاء الحكومة المغربية المنتجات الغذائية والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، للقطع مع التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.وأخبرت عن ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بنسبة 17 %، خاصة مع افتتاح 25 خطا جويا جديدا نحو مدن البلاد.وواكبت أجواء مسار تشكيل حكومة مدنية سودانية انتقالية، وإصلاح قطاع الأمن للحد من الخلافات بين أطراف النزاع.وتناولت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق المجال الجوي المدني على الحدود اللبنانية والسورية، وكذا الحدود مع قطاع غزة، تزامنا مع استمرار التصعيد في المدن الفلسطينية المحتلة.ولفتت صحف المغرب الانتباه إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل الأمد قرب بحر اليابان.// انتهى //07:00ت م0037