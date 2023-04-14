طوكيو 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 14ر276 نقطة أو ما يعادل 98ر0% ليصل إلى 11ر28433 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 63 ر7 نقطة، أو38ر0% ، ليصل إلى 56ر2015 نقطة.// انتهى //08:00ت م0039