القدس المحتلة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مطالبة خبراء في الأمم المتحدة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية، وتأكيدهم أن إنشاء وتوسيع المستوطنات يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمكن مقاضاته بموجب قانون روما الأساسي.وأبرزت مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على منطقة الأغوار الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وتفاقم معاناة الفلسطينيين على الحواجز الذين ينتظرون لساعات طويلة، خاصة على مداخل منطقة الأغوار، واعتقال 14 فلسطينياً خلال اقتحام عدد من المناطق في الضفة الغربية.وأخبرت صحف الجمعة عن اجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو في رام الله، ومطالبة الجانب الفلسطيني بتدخل أمريكي لوقف عمليات التصعيد الإسرائيلي.وأنبأت صحف فلسطين عن تخصيص الحكومة الفلسطينية مبلغ (100) مليون يورو، كمشاريع لصالح الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة، ضمن صندوق تطوير الهيئات المحلية، خلال السنوات الأربع القادمة.// انتهى //09:06ت م0042