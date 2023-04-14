القاهرة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، وتناولت الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وركزت على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها مـن السلع التى تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.وسلطت صحف القاهرة الضوء على مشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية في فعاليات التدريب البحري الدولي المشترك (IMX/CE 23) والذي استمر ثلاثة أسابيع في البحرين والأردن.ونشرت تأكيد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، استعداد البنك الكامل لدعم مصر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.// انتهى //09:12ت م0043