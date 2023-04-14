بكين 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسسجّلت خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً قوياً.وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا وصل إلى 4186 رحلةً خلال الربع الأول، بزيادة 15% على أساس سنوي، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع حوالي 450 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً من البضائع عبر قطارات الشحن خلال الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 28% على أساس سنوي.وارتفع عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا في شهر مارس فقط، بنسبة 31% على أساس سنوي، إلى 1488 رحلةً، حيث نقلت القطارات 162 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً من البضائع، ما يسجل زيادة بنسبة 52% على أساس سنوي.// انتهى //10:03ت م0045