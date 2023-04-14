الخرطوم 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي وخطير ، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع تحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن.وأشارت إلى عقد نائب رئيس مجلس السيادة، السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعاً مشتركاً عبر الهاتف أمس، مع المبعوث الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان ، والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان ، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان، حيث بحث الاجتماع التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان، والجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية.وأبرزت صحف الجمعة قلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "اليونيتامس" فولكر بيرتس إزاء تجدد أعمال العنف في دارفور غرب السودان.ونقلت عن قادة حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان أنهم بذلوا مساعي حميدة بين قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الأزمة الأمنية.وأخبرت صحف السودان عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 144 طناً من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر شرق السودان، استفاد منها 21.279 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً.// انتهى //11:33ت م0048