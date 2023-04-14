تونس 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ونظيره الإيطالي أنطونيو تايانيفي العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أنه تم بحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين.وكتبت في موضوع آخر عن ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل التونسية إلى 25 ضحية.واحتوت صحف الجمعة على تطورات المشهد الفلسطيني، مشيرة إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي المدني على الحدود اللبنانية والسورية، والحدود مع قطاع غزة.وتطرقت إلى إصدار السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو مرسوماً يقضي بـ"التعبئة العامة" ؛بهدف إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة لمواجهة الهجمات المتطرفة التي تشهدها البلاد.وأشارت صحف تونس إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية إلى 11 حالة وفاة حسب آخر تحديث للسلطات الصحية.// انتهى //13:08ت م0050