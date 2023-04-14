عمّان 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.42 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2469.8 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 ملايين دينار أردني مقارنة مع 5.1 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 7 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 25.6 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 13.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 12142 صفقة.// انتهى //13:55ت م0052