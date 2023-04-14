لندن 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس الماضي.وصعد مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.3 في المئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، فيما احتفظ مؤشر (ستوكس 50) للأسهم القيادية بأعلى مستوياته في 22 عامًا الذي سجله يوم الأربعاء وصعد بنسبة 0.3 في المئة.// انتهى //14:08ت م0055