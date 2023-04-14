جاكرتا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر اليوم شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومتراً في البحر ، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي (09,55 ت غ).ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية تسونامي.// انتهى //14:13ت م0056