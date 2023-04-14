جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساختتمت أمس فعاليات "الليالي الرمضانية " للتسوق التي أقيمت بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، حيث شهدت توافد أهالي وزوار مدينة جدة.وحفلت الفعالية بالعديد من البرامج والأمسيات الرمضانية الممتعة في عالم التسوق من تخفيضات وعروض على مجموعة واسعة من المنتجات قدمها نحو ١٠٠ علامة تجارية وأكثر من ١٠٠ عارض من تجار التجزئة والجملة.وتأتي الفعالية لتنشيط الحركة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في شهر رمضان المبارك إلى جانب العروض والتخفيضات التي يقدمها العارضون .// انتهى //14:25ت م0058