جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسيعمل مركز حي المحمدية النموذجي بمحافظة جدة ، الذي افتتح في عام 2018 التابع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة على تيسير حياة سكان حي المحمدية والعمل على تنمية الموارد البشرية التي ستسهم في تنمية الأسرة والمجتمع؛ بهدف تحسين جودة الحياة لجميع الفئات العمرية ذكوراً و إناثاً وفي هذا الشأن نفذ مركز حي المحمدية النموذجي التابع لجمعية مراكز الأحياء مبادرة "توزيع وجبات إفطار صائم".وجرى توزيع أكثر من 2700 وجبة إفطار على الأسر المحتاجة و المتعففة والأيتام وغيرهم , كما تم تنفيذ مبادرة "سقيا ماء " بمشاركة منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري وتم توزيع أكثر من 3000 كرتون مياه للمساجد و الأسر المحتاجة, بمشاركة 80 متطوعاً من فريق "بصمتك" التطوعي في التوزيع و الإشراف على تجهيز الوجبات للمستفيدين وتوزيع الماء للمساجد والمراكز الحكومية .ويسعى مركز حي المحمدية النموذجي إلى زيادة قائمة شراكاته من الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام؛ بهدف تنفيذ مبادرات تصب في جودة الحياة وسعادة الفرد والمجتمع.//انتهى//14:26ت م0059