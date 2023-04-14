سكاكا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الميدانية في بلدية شمال سكاكا نفذت 68 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 20 مخالفة، حيث تم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.وأكد عدم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، لضمان صحة وسلامة المواطنين، وأهاب بالجميع التعاون وتقديم البلاغات من خلال مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي.//انتهى//14:42ت م0062