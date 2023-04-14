بريدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسقدمت جمعية الزاد للخدمات الإنسانية بمدينة بريدة ، خلال ٢٠ يوماً من شهر رمضان ، عدداً من البرامج الرمضانية كإفطار الخير ، وابتلت العروق ، وسلة مروج للطفولة ، وقسائم سنابل الخير ، إضافة إلى عدد من الفرص التطوعية منها وقف اكفلني ، ووجبات الصائمين ، وتقديم أجهزة كهربائية للمحتاجين .كما قدمت الجمعية ١٠.٠٠٠ وجبة في مدينة الحجاج ببريدة، و١٦٧.٠٠٠ عبوة ماء، وفائض الأثاث بأكثر من ٣٠٠٠ تبرع، إلى جانب ٥٥٠٠٠ ألف وجبة إفطار، و٢٨ وحدة لتمليك المنازل، وأكثر من ٩٠٠ سلة رمضانية، و ١٤ ألف ساعة تطوعية، والتي شارك فيها ٦١٨ متطوعاً.// انتهى //15:03ت م0064