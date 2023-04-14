جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة جهودها في تقديم الخدمات البلدية للسكان والزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستمرار الخدمات الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة.وأشارت إلى العمل المستمر في تطوير أنظمتها الرقمية لتحسين الخدمات البلدية والارتقاء بجودة خدمة العملاء، مبينة أن البوابة تتيح للمستفيدين جميع الخدمات بإجراءات ميسرة، كما جرى تفعيل عدد منها عبر النفاذ الوطني الموحد، في خطوة تهدف إلى إيقاف التعاملات الورقية وتقليص الإجراءات.ولفتت الأمانة إلى مضاعفة جهودها الميدانية خلال إجازة عيد الفطر ورفع درجة الجاهزية والتنسيق بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، بجانب استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار الساعة.// انتهى //15:23ت م0066