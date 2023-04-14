جيزان 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للارصاد اليوم، من هطول امطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء ، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 مساءً.// انتهى //15:45ت م0069