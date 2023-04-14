جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالقرار الذي توصلت إليه مملكة البحرين ودولة قطر بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما وذلك على إثر اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية الثاني الذي انعقد في العاصمة الرياض.وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأب الصدع مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.// انتهى //16:17ت م0073