جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعالي الوزير، الذي يزور جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.// انتهى //16:25ت م0075